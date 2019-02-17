İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

﻿﻿﻿﻿Önümüzde yeni bir imtihan yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. Türkiye, istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımız ve milletimiz adına çok önemli bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferler çıkmak istiyorum. Afyon kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de sizlerin huzuru için koşturuyoruz.

"TERÖR AĞALARINA TAŞERONLUK YAPMIYORUZ"

Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlık olur. Biz milletimizin efendisi değil, biz milletimizin hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana Kandil'deki o terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üste taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri hayalleriyle kavuşturmanın derdindeyiz. Biz yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz.

"NASIL KOL KOLA GİRİYORSUNUZ?"

Bay Kemal'in en büyük özelliği yalan ve iftira onun için açtığı davaları kazanıyorum. İnşallah aldığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz.

Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. HDP'ye ne diyorlar... CHP ile seçime beraber gireceksiniz. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. Bay Kemal sen bunlarla nasıl kol kola giriyorsun. İYİ Parti, Saadet Partisi siz nasıl kol kola giriyorsunuz?

118 KALEM HİZMETİN AÇILIŞI

CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz burada insanımızla kucaklaşıyoruz. Bunlar küçük hesaplarla uğraşırken, Afyonkarahisar'da 118 kalem hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. 3 bin kişilik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yapıyoruz.

"KARDEŞLERİM TERÖRE BULAŞANLARA OY VERMEZ"

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı zaten bölgemize kazandırdık. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'a hizmet veren zafer Havalimanı'nın yolcu trafiği geçen yıl 100 bine ulaştı. Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenler İstanbul, Ankara ve İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul 3,5, İzmir 2 saate düşecek. Normal şartlarda sokakta yolları kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver gülüm pazarlığına giriyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşlerim teröre bulaşanlara oy vermez.

Bölücü terör örgütün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili benim polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. CHP'den tek bir kınama duyulmadı. Bugün CHP milletimizi PKK ile tehdit eden bir zihniyetin işgali altındadır. CHP, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Onlar kimlerle kol kola girerse girsin biz şehitlerimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz.