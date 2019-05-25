Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Türk dizilerini 156 ülkede 500 milyon kişi izliyor.

Dizi film icraatında 350 milyon dolarlık bir hacme ulaştık.

Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız.

Toplum için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız.

Hayvanlara yönelik şiddetle ilgili gösterdiğiniz duyarlılıkla, bu yönde adım atılmasını sağlıyorsunuz.

Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur.

Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Ayrıntılar geliyor..