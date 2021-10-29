Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün yeniden açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili mesaj paylaştı.

29 Ekim 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.

Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."



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