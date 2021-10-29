Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün yeniden açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili mesaj paylaştı.
29 Ekim 2021, Cuma 17:56 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.
Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun."
https://twitter.com/RTErdogan/status/1454093426711011344