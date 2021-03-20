Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de inşasına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

20 Mart 2021, Cumartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.

AKM'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

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