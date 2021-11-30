Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

ANKARA (İHA)



