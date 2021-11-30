Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.
30 Kasım 2021, Salı 18:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
ANKARA (İHA)