Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.

30 Kasım 2021, Salı 18:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Azerbaycan'da helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sayın İmamoğlu! Cem Mansur’u görevden alan kim?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Adam gibi
Rauf Tamer
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TBMM Başkanı Şentop, Katar heyetini kabul etti