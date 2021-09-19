Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde eden Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımlandı.

19 Eylül 2021, Pazar 23:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar…" ifadelerine yer verdi.

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