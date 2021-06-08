Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

08 Haziran 2021, Salı 02:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde, Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ANKARA(DHA)

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