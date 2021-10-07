Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından ''Annem'' mesajıyla paylaştı.

07 Ekim 2021, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.

AA

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