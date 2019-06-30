Serginin açılışında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

Saygıdeğer Prenses Akiko, hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. G20 Zirvesi münasebetiyle bir kez daha Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.

"DÜNYANIN EN İYİ 7 FOTOĞRAFÇISINDAN BİRİYDİ"

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır.

90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır.