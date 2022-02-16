Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.


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