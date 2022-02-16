Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arif Şentürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk için başsağlığı mesajı paylaştı.
16 Şubat 2022, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.