Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil tanıtımında dün açıklanan 2020 Asgari Ücret'ine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması:

Biz asgari ücreti hiç bir zaman enflasyonun altında vermedik. Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne? Asgari ücretle işçimizi ezdirmemek. Ezdirmedik bu zamana kadar, ezdirmeyeceğiz. 2002'ye göre reel olarak yüzde 154 olarak yükselmiş bulunuyor. Öyle bir kampanya yürütüyorlar ki fabrikalar çalışmasın istiyorlar.







