Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergilemiş ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor.

Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık.

İşgal edilen toprakların yeniden imarı hakkında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.

Soru: CHP'deki taciz haberleri gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı geldi. Bu gündem değiştirmek için bir hareket midir?

Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı kendi problemidir. Aday olacaksa partisi için de kendisi için de isabetli olur.

AB ile ilgili şu anda 10-11, yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz 1963'ten beri AB, bize zaten yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz.

Soru: Miçotakis'in 'Türkiye provokasyon yapıyor' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sürekli masadan kaçan bunlar. NATO'da da masadan kaçtılar.

Asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor, bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" dedi.







