Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Küresel salgın döneminde Türkiye bu üç çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibarıyla da bu pozitif ayrışmayı devam ettireceğimiz inancındayım. Bunu sadece biz değil, OECD de aynı şekilde açıklıyor. Yılın ilk yarısında güçlü büyüme performansı sergileyen ekonomimiz 3. çeyrekte de bu görünümünü korudu. Beklentileri aşarak böyle bir konuma gelmiş olması da aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı.

Tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine de çıkabilir. Bazı dostlarla yaptığımız özel görüşmelerde de onlar '10'un üzerine çıkabilir' düşüncesini paylaşıyorlar. Ben de yadırgamıyorum. Yıl sonu itibarıyla enflasyonda da kendisini gösterecek bu. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü inşallah hep birlikte göreceğiz.

"İKİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"

Biz şu anda 2 önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketidir, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına, dar gelirlisine kadar milletimizin her kesimine kadar yanında durduysak bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İlave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 çalışanın altında olan firmalarımıza her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. Yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Amacımız 50 bin yeni istihdamın önünü açmak. Bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz. Özellikle 3, 4, 5, ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimizle ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere müjdemiz var.

KUR-FAİZ SPEKÜLASYONLARI

"BU SARMALA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Zengini zengin yapan model faizciliktir. Türkiye ne zaman yüksek faiz kıskacından çıkmak için adım atmışsa, döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla hep karşı karşıya kalmıştır. Bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren küresel fonlar var, bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Ama bu ideal olan değildir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür. Biz kur faiz -enflasyon sarmalında yaşamayacağız ve yatırımı, üretimi engellemelerine müsaade etmeyeceğiz, büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu tezgahın bozulmasını istemeyenler kur manipülasyonuyla bizi bu oyuna çekmek istiyorlar.

Maliyet enflasyonu denen bir tez var. Sanayicinin, yatırımcının en önemli engeli nedir? Maliyet enflasyonudur. Maliyetler ne kadar yükselirse onun yatırımdaki gücü de o kadar azalır. Biz tam aksine istiyoruz ki yatırımda gücünü arttıralım, sonra da uluslararası ihracatta o yatırımcı yarışa çok daha güçlü girsin. Türkiye'nin ekonomide temel göstergeleri çok güçlü. Bunu birileri zayıf göstermenin gayretine giriyor. Bizim ekonomik verilerimiz de gayet iyi durumda. Ülkemiz kısır döngüyü kırma noktasına gelmiştir, geri dönüş yoktur.

Salgın sonrası dünya ekonomisinde oluşan yeni dengelerde de bu süreci hızlandırmıştır. Bu olay Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da var. Hepsi de bu ciddi kısır döngüde kıvranıyor. Tüm bunlardan Türkiye olarak biz büyük oranda sıyrılmış vaziyetteyiz. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır.

"DÜŞÜK FAİZLE YATIRIMI VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Türkiye'deki sermayenin temsilcisi konumunda olan STK'nın burada kalkıp da bize cevap yetiştirmeye kalkması çok manidar. Ben onlara diyorum ki 'Kredi istiyorsanız kamu bankaları kredi vermeye hazır. Mevcut yatırımlarınızı daha da güçlendirin.' Bizim derdimiz kur-faiz sarmalı değil, tam aksine yatırımı yapacak güçlü yatırımcılar arıyoruz. Yeter ki güven veren yatırımcı olsun. Yeni Ekonomi modeliyle yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz. Biz şu anda ihracatta çok çok iyi konumdayız. 215-220 milyar dolarlara çıktık. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru. Biz şu anda ihracatta çok çok iyi konumdayız. 215-220 milyar dolarlara çıktık. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru.

"CARİ AÇIĞIMIZI AZALTIYORUZ"

Benim de yakın çevremde birçok insan bunları geçmişte de savunmadılar. Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile, şu anda o da siyasette, 'kurmayacağım' dedi halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bakanımsın. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz, bu hedefe çok yakınız. Şu anda yüksek faizle sıcak para çekerek döviz kurunu baskılayıp ithalatı ucuzlatmak enflasyonla mücadele değildir. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay da değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini arttırarak yapısal enflasyonu kalıcı hale getiren bir modeldir. Biz bu sarmala son veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı yüzde 90'lara ulaştı. Turizmde de hızla toparlanma sürecindeyiz. Şu mevsimde turizmde Rusya'dan ciddi bir turist akını var. Antalya şu anda hiçbir mevsimde görülmemiş Rus turist çekiyor. Bu konuda sayın Putin'le olan, Rusya'yla olan dayanışmamız bu tür turist akınını da sağlıyor. Yıllık cari açığımızı da aydan aya hızla azaltıyoruz.

"BİZ VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Biz sübvanse etme noktasında özellikle enerjide, doğalgazda Avrupa'da mukayese edilemeyecek derece fiyatlarımız ucuz. Muhalefet bu gerçeği görmek istemiyor. Biz bu kadar ucuz fiyatla verirken yalan, yanlış her tür haberi uyduruyorlar. Biz yalancıyla nereye kadar bu şekilde yarışacağız? Biz rakamları konuşturuyoruz. Biz hanelere doğalgazı 4'te 1 fiyatına veriyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret konusunda 2002 yılından itibaren ülkemiz adına önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık.

Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün de arttığının açık göstergesidir. Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız.

"EMEKLİLERE İYİLEŞTİRMELER YAPILMAYA DEVAM EDECEK"

Onlara bütçe imkanları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama mecburiyeti vardı, onu da kaldırdık. Vergi iadesi yerine emeli aylıklarına yüzde 4-5 iade yaptık.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ ARAMALARI

İktidara geldiğimizde kiralama yöntemiyle bu işi yürütüyorduk ama para vermiyorduk. Diyorduk ki, 'Eğer doğalgaz bulursanız bunu yüzde 50 - yüzde 50 paylaşırız.' Netice alınamadı. Daha sonra bu adımı kendimiz attık. Berat beyin bakan olduğu dönemde 2 sismik araştırma gemisi ve ardından sondaj gemileri aldık. Gemilerimizin sayısı 5'e çıktı. 6. gemimize kavuştuk yeni sondaj gemisiyle. Bu gemilerle çalışmalarımızı çok daha yoğun yapacağız. Deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla 2023 Ocak itibarıyla Sakarya gaz sahasında ilk gaz üretimine geçmeyi hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı amaçlıyoruz. Yeni müjdeler için ekiplerimiz bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Millete hayrı, faydası olmayanlar gündemi seçimle meşgul ederek sözüm ona siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Son olarak halkı sokağa çıkmaya çağırdılar. Vatandaşlarımız İnşallah Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HELALLEŞME' AÇIKLAMASI

Ülkenin vatandaşlarına AK Parti'ye oy verdiler, Erdoğan'ı desteklediler diye kullanılan oylarla 'gayrı milli' ifadesini kullanmak aymazlıktır, gafilliktir. Bu ülkenin yüzde 52'sine gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Tehdit ettikleri, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum. Önce başörtülülerden helallik dilemesi lazım. Boraltan faciasında katlolmasına neden oldukları 146 Azerbaycanlı kardeşimizden helallik almaları lazım. Mazlum Suriyelilerle, Libyalılarla, Filistinlilerle, Afrikalılarla nasıl helalleşecekler? Biz fakir halklara yardım ettikçe demedikleri kalmadı. Bay Kemal, SSK Genel Müdürlüğü döneminde beceriksiz yönetimi nedeniyle hastane köşelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarla helalleşsin. Her darbenin, anti demokratik eylemin arkasında duran CHP zihniyeti helallik almak için çok geç kaldı.