Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde bayram namazı kıldıktan sonra görevli askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Soylu, yaptığı paylaşımda bayramlaşma anlarına ait görüntülere de yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.







