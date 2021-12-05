Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda inceleme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi arazisinde incelemelerde bulunuyor.

05 Aralık 2021, Pazar 15:34 Son Güncelleme:
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor. Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor. 

Gülseli KENARLI-Güven USTA / DHA


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