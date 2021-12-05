Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı'nda inceleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi arazisinde incelemelerde bulunuyor.
05 Aralık 2021, Pazar 15:34 Son Güncelleme:
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunuyor. Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanına geldi. Erdoğan'ın incelemeleri sürüyor.
Gülseli KENARLI-Güven USTA / DHA