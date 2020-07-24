Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.
24 Temmuz 2020, Cuma 21:11 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
AA
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