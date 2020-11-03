Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanedeki videosunu paylaştı.

03 Kasım 2020, Salı 19:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.



AA


İlgili Haberler
Ayda'nın isteği nedeniyle İzmir'e köfte ayran siparişi yağıyor91. saatte kurtuldu, ünlülerden Ayda bebek paylaşımlarıNefes kesen anlar! İşte kare kare Ayda Gezgin'in kurtulma anları


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Biden’la birlikte lider tipi değişecek mi?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
ABD’de fırtına öncesi sessizlik
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Enkaz altındaki Nerrin Erakman’dan acı haber