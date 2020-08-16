Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk.

Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak.

Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır.



