Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'nda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'nda açıklamalar

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'nda açıklamalar

Rize'de Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2020, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunduktan sonra vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk.

Hedefimiz 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak.

Yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak.

Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır.


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