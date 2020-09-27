Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Azerbaycan'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı hakkında açıklamada bulundu.
27 Eylül 2020, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.