Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile iş birliği vurgusu: Memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile iş birliği vurgusu: Memnuniyet duyuyoruz

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile iş birliği vurgusu: Memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." dedi.

15 Şubat 2022, Salı 20:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık. Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-BAE yatırım toplantısında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fetani Battal TBMM'de kalp krizi geçirdi, ameliyata alındı