Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş’i aradı.
04 Nisan 2020, Cumartesi 21:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş’e Allah’tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.
DHA