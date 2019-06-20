İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün arada açılışını gerçekleştireceğimiz 13 ayrı eserin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biliyorsunuz pazar günü İBB Başkanlığı için seçim yenilemesi var. Ne diyor Kandil, oylarımız Millet İttifakı'nın. Ne diyor CHP Genel Başkanı Bay Kemal çıkamıyor meydanlara. Adayları başkanlarının ismini bile anamıyor. Genel Başkan nasıl yalan söylüyorsa adayı da yalancı. Aday ve moderatör bir otelde buluşup, soruları alıyor ve yayına hazırlık yapıyor. Önce kabul etmediler ama sonra kabul etmek zorunda kaldılar. Yalancının mumu yatısya kadar yanar. Şimdi pazar günü bu mumu sonsuza kadar söndürmeye var mıyız?

Binali Yıldırım, İstanbulumuza yakışan bir belediye başkan adayı. Binali Bey'e dedik ki Meclis Başkanlığını bırakalım seni belediye başkanı yapalım. Peki diğer tarafta kim var? Kendisi Sayıştay raporlarıyla İBB'yi tehdit ediyor. Ama hiçbiri yargılama sebebi değildir. Ama Beylikdüzü'nde Sayıştay'ın zarar raporları var. Yargılamayla bu zararın kendisinde tanzim edilmesine karar verilmiştir.

Kardeşlerim aramızdaki fark neydi 29 bin kaça indi 13 bine? Ne yaptılar? Çaldılar. Bunu bize sormayacaksın, kendine soracaksın.