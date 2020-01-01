Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, doğum gününü tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Sayın Bahçeli’nin doğum gününü tebrik etmiş ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulunmuştur" denildi.

ANKARA (DHA)

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