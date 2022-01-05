Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.05'te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü

SÜRPRİZ HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.





AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

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