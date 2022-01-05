Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye sürpriz bir hediye takdim etti

05 Ocak 2022, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.05'te başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü

SÜRPRİZ HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.


AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

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