Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığı'na Mustafa Şentop’un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı’nın başarısını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da seçim otobüsünde halkı selamladığı sırada gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:
“Sayın Genel Başkan iyi günler. Kayseri’den Hatay’a geçtim. Neticeyi burada yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakının çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah. Bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Sağolun. Kayseri’de Cumhur İttifakı çok iyi çalışıyor. Baktım her iki taraf da çok çok mutlu, çok çok memnun. Katılım da çok iyiydi elhamdülilllah.”
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1099697201343881216
AA
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