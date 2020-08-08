Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, önceki gün İstanbul’da toplanan ekonomi zirvesinin sorulması üzerine, “Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız başta Amerika olmak üzere Rusya, Avrupa, bütün buralara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Biz 2002 Kasım’ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman toplam milli gelirimiz 236 milyar dolardı fakat 2019’da 754 milyar dolara çıktı. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve 2019’da 9 bin 127 dolara çıktı” dedi.

Ekonomideki durumu da değerlendiren Erdoğan, “Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Sen ülkeye bak ülkeye, ülke nerede. Türkiye nerede, Batı nerede, dünya nerede... Şu anda 150’ye yakın ülkeye corona virüs salgınıyla ilgili maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle oluyor. Böyle bir dönemde biz Çam Sakura Hastanesi’ni bitirdik. 45 günde gerek Murat Dilmener Hastanesini gerek Pakize Öz Hastanesini bitirdik. Bu, Türkiye’nin gücünü gösteriyor.”

Konuşması sırasında doların 7.34 lira seviyesinden 7.14 lira seviyesine kadar düşmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları ifade etti:

Ben bunun yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konularda rahat olun. Türkiye’de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Türkiye’de sistem bu denli oturduğu için bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler... Dövizin de yerini bulacağını, altının da aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur. Düzelecek.



