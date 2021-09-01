Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçıların yeni sezonu için paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçıların yeni sezonu için paylaşım

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçıların yeni sezonu için paylaşım

Av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, av sezonu başlaması ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı. Paylaşımda "'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah'tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizlerde av sezonun başlaması ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında "Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.


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