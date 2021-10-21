Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
21 Ekim 2021, Perşembe 20:39 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Burada Baykar çalışanlarına da hitap eden Erdoğan, Bayraktar için dua etti.
AA
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