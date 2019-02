Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz teröristleri Gabar'da gömüyoruz, Cudi'de gömüyoruz, Tendürek'te gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, tüm Balıkesirlileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Aman ya Rabbim bu ne çoşku bu ne muhabbet. Şu anda karşımda onbinleri görüyorum, kadınıyla, erkeğiyle onbinleri görüyorum. Balıkesir bugün yine bir başka." diye konuştu.

Tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Merhum Sarı Hoca, milletimiz tek partinin zulmü altında inlerken talebe yetiştirmek için Balıkesir-Kütahya arasında sefer yapan trenin vagonlarını kullanırmış. Balıkesir'den trene binen talebelerini bir kompartımanda toplayan Sarı Hoca tren yolculuğu bitene kadar dersini tamamlarmış. Bu topraklar işte böyle gönül sultanlarının şehridir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in, Osmanlı'nın emekleme döneminde onu bir cihan devletine dönüştüren isimleri yetiştirdiğini anımsatan Erdoğan, "Balıkesir, Çanakkale'de ön saflarda yer almıştı. Balıkesir, İstiklal Harbi'nde düşmana karşı mücadele bayrağını tereddüt etmeden açmıştı. Balıkesir 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin beka mücadelesi verdiği son dönemde de dimdik durmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Seyfettin’in, "Ey Türk genci aç gözünü azıcık, etrafına bir dikkat et gördüğün hayal değil, hakikati pek açık. Pusu kurmuş herkes sana bak bugün, artık uyan keyif zamanı değil, içtiklerin bade değil hep zehir." şeklindeki ifadelerini aktardı.

Balıkesir'in her dönemde milletin uyanışına öncülük ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Balıkesir'e gelip Zağanos Paşa Camisi'nde kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal 'iradeimilliye'nin tüm milletin iradesi demek olduğunu söylüyordu. Nerede? Zağanos Paşa Camisi'nde. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir sadece kurtuluşa değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Balıkesir, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Balıkesir, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah barekallah. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir'e işte bu yakışır." dedi.

AK Parti'nin bugüne kadar 81 vilayetin hepsinde gerçekleştirdiği hizmetlerle Türkiye'ye adeta çağ atlattığını söyleyen Erdoğan, Balıkesir'e Afyonkarahisar’dan selam getirdiğini, oradaki alanın da "lebalep" dolu olduğunu ifade etti.

Hükümete geldiklerinde satın alma paritesine göre dünyanın 17'nci ülkesi olan Türkiye'yi, bugün 13'üncülüğe yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "Yıl sonu inşallah bu 12'nciliğe olacak. Yaptığımız hizmetlerle ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini artırdık." diye konuştu.

"MİLLETİN KARARININ ÜZERİNDE ASLA BİR BAŞKA İRADE YOKTUR"

Balıkesir'de de son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti.

"Laf değil iş ürettik iş, yatırım yaptık ama gençler şunu unutmayın, böyle Bay Kemal gibi patlıcan, patates, soğan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri Gabar'da gömüyoruz, Cudi'de gömüyoruz, Tendürek'te gömüyoruz, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şimdi el ele vermişler, omuz omuza vermişler ve hep birlikte hedefleri ne? AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz. Hedefleri ne? Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz. Hedefleri ne? Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz. Bunlara Balıkesir'den şöyle bir Osmanlı tokadı atalım. Bu millet kararını vermiş ve bu milletin kararının üzerinde asla bir başka irade yoktur."

Alandaki gençlerin, "Dik dur eğilme Balıkesir seninle" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler şunu unutmayın, biz Rabbimizin huzurunda sadece rükuda ve secdede eğiliriz. Bunun dışında hiçbir yerde bugüne kadar eğilmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da eğilmeyiz." karşılığını verdi.

Eğitimde 3 bin 489 yeni dersliği Balıkesir'e kazandırdıklarını belirten Erdoğan, bugün 47 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre, ikinci devlet üniversitesi olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesini kurduklarını hatırlattı.

Erdoğan, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 672 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, ileriki birkaç yıl içinde Balıkesir, Edremit ve Bandırma'da toplam 2 bin 750 kişi kapasiteli 3 yükseköğrenim yurdunu daha hizmete açacaklarını dile getirdi.

Aralarında 550 yıllık Zağnos Paşa Camisi, Yıldırım Camisi ve Manyas Hacı İlyas Camisi'nin olduğu 83 ata yadigarı eseri restore ettiklerini anlatan Erdoğan, "Atalarımızın eserlerine hep sahip çıktık. Halihazırda Karesi İbrahim Bey Camisi, Karesi Hamidiye Camisi, Erdek Hacıömer Camisi ve Dursunbey Halhallı Camisi gibi önemli eserlerin restorasyonları devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, Havran ilçesinde 116 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Balıkesirli ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere toplamda 1,8 katrilyon lira tutarında kaynak aktardıklarını vurgulayan Erdoğan, şehre 27'si hastane olmak üzere toplam 66 sağlık tesisini kazandırdıklarını ifade etti.

Kente şehir hastanesi standartlarında bin yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Sındırgı, Gömeç ve İvrindi Devlet Hastaneleri ile 8 sağlık tesisinin inşası, 15 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 76 kilometreden, 513 kilometre ilaveyle 589 kilometreye çıkardıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yol medeniyettir. Yolun varsa medenisin, yolun yoksa gayrimedenisin. Şimdi bölgede bütün üst geçitler, kavşak düzenlemeleri bütün bunlar yine AK Parti belediyeciliğinin eserleri. Toplam maliyeti 1,7 katrilyon lira olan 16 yol projemizin yapımı devam ediyor. Tamamını bu yıl içinde hizmete alacağımız İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor. Bu vesileyle şu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay hemen trafiğe açıyoruz. Bir diğer önemli projemiz de içinde Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesi'dir. Bu otoyol Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanacak. Böylece İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalmış olacak."

BALIKESİR HAVALİMANI'NA YILLIK 1 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ TERMİNAL BİNASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sındırgı ile Edremit Kuzey Çevreyollarını ve Bandırma Susurluk yolundaki Manyas ve Okçugöl köprülü kavşaklarını bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.

Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma-Balıkesir-Manisa-Menemen demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize edildiğini anlatan Erdoğan, tamamlanan kesimleri etap etap işletmeye açtıklarını, kalan kesimleri de bu yıl içinde bitireceklerini ifade etti.

Kentin ortasından geçen tren yolunun şehir dışına alınmasının da gündemlerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, mevcut tren yolu bölgesini de kent meydanı yaparak vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Balıkesir'de iki havalimanı olduğunu aktaran Erdoğan, Edremit'teki Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli bir terminal binasını inşa ettiklerini, bu havalimanının 2003'te 3 bin 567 olan yolcu trafiğinin, geçen yıl 516 bine çıktığına dikkati çekti.

"Yıllık yüz bin yolcu kapasiteli küçük bir terminali olan Balıkesir Havalimanı'mıza yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yapıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bay Kemal ne verir bilmiyorum. O, akşam yalan, sabah yalan, akşam iftira, sabah iftira. Ben de durmadan mahkemeleri kazanıyorum. 1,5 milyon kazandım, 1 milyon kazandım şimdi nihai kararı bekliyoruz, onanma kararı, o da geldikten sonra biz de bunu Mehmetçik Vakfına hibe ederiz. Çünkü Bay Kemal'in böyle bir yere nasip olmaz hiç olmazsa biz oradan gelen bu kararı Mehmetçik Vakfımıza vermek suretiyle adeta şehitlerimize... Neler yaptığını biliyorsunuz değil mi? Terör örgütlerine karşı savaşanlara 'ne işiniz var orada?' aynen bu ifadeyi kullanıyor. Mehmetçik'in görevinin ne olduğunu tarih kaydetmiştir. Benim Mehmetim teröristlerle uğraşmayacak da kimle uğraşacak? Tabii ki teröristlerle bu mücadeleyi vereceğiz ve hepsi de giderken evde anacığı, babacığı ne diyor? 'Git oğlum git, ya şehit ol ya gazi', biz böyle yetiştik. Dolayısıyla bundan sonra da bu mücadele böyle devam edecek. Şimdi nedir o müjde? Terminal binası yakında tamamlanıyor ve bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece Balıkesirli kardeşlerimiz uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalmayacak."

"ÇİFTÇİLERİMİZE TOPLAMDA YAKLAŞIK 2,8 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK

Erdoğan, Balıkesir'e 20 baraj ve 22 gölet inşa ettiklerini, 10 baraj ve 5 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 620 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını hatırlatan Erdoğan, şimdi 173 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını dile getirdi.

İkizcetepeler Barajı'ndan alınan suyu, inşa ettikleri içme suyu isale hattıyla ve içme suyu arıtma tesisiyle Balıkesir'e ileterek şehrin içme suyu problemini çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, mevcut atık arıtma tesisi ihtiyacını karşılayamaz hale gelen kente günlük 10 bin metreküp kapasiteli yeni bir atık arıtma tesisi kurulacağı müjdesini verdi.

Çiftçilere verdikleri desteklerden bahseden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi artık arazisini satıyor' diyor. 'Çiftçi artık para bulamıyor' diyor. Bay Kemal, bak sana şimdi buradan söylüyorum; çiftçilerimize toplamda yaklaşık 2,8 milyar lira tarımsal destek verdik. Balıkesir'de bir Teknopark, 8 Ar-Ge merkezi kurduk. Balıkesirli girişimcilerimize toplamda 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağlayarak 25 bin ilave istihdam oluşturduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin iki katından fazla büyütüldüğünü, kamulaştırma çalışmalarının bitirildiğini, yakında alt yapı faaliyetlerine geçileceğini belirtti. Erdoğan, böylece 20 bin kişilik ilave istihdama imkan sağlanacağını ifade etti.

Körfez bölgesinde de tarım ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak üzere hazırlıklara başlandığını söyleyen Erdoğan, Bandırma'ya da 2 bin kişinin istihdam edileceği metal, yarı metal üzerine organize sanayi bölgesi kurulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'deki bor rezervinin yüzde 20'sine sahip Bigadiç bölgesinin bor madeninin kullanım alanı genişledikçe yeni yatırımlara, istihdama kavuşacağını aktardı.

Balıkesir'in termal su zenginliğinin sağlıkta, turizmde, tarımda en iyi şekilde kullanılması için yeni projelerin geliştirildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle termal turizmin mevcut ikinci konutlarının kış mevsiminde değerlendirilecek şekilde geliştirilmesi çalışmalarının desteklendiğini kaydetti.

Bazı ilçelerin doğal gazda yaşadığı sıkıntıların çözüleceğini, Dursunbey başta olmak üzere bazı köylerdeki su sıkıntısının da en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirten Erdoğan, Kaz Dağları'nda UNESCO standartlarında jeopark kuracaklarını bildirdi.

Erdoğan, "2019 yılı şubat-mart ayları tarımsal destek noktasında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz. Tarım Bakanlığı bunun çalışmasını yapıyor." dedi.

"VATANDAŞIMI SÖMÜRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Patlıcanın fiyatının yüzde 50 oranında indiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Çanakkale'de bir tas çorbayı Mehmetim paylaşarak içmedi mi, içti. Bu oyuna benim milletim gelir mi? Bir ara kıymayı 35 liraya, 40 liraya çıkardılar. Ben de ithalin önünü açtım. İthalin önünü açınca bunlar fiyatları hemen aşağıya çekti ve 28 liraya indi. Ne zaman benim milletime bu oyunlar oynanırsa bilsinler ki biz anında tepelerine bineriz."

Çadır marketleri açmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra bu işi daha da genişleteceklerini, vatandaşı sömürmeye kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Bunun yanında Türkiye bölgesindeki tarihi gelişmeler karşısında sahada ve masada tüm gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci yeni bir yönetim sistemine geçtiğimiz kritik bir dönemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demokrasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye taşıdığımız gibi bu büyük dönüşümü de sağlıklı şekilde gerçekleştirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Ülkemiz, bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Değişen ihtiyaçlara göre, ordumuzun yapısını güçlendirmek, bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. Eğitim ve iş imkanlarında ortaya çıkan gelişmeler, gençlerimizin askerlik hizmetlerini sürekli ertelemelerine yol açıyordu. Bunun yanında gelişen teknoloji, karmaşık hale gelen terörle mücadele yöntemleri, geçici olarak askerlik yapan yükümlülerimizin yararlanılabileceği alanları sınırlıyordu." diye konuştu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili şunları kaydetti:

"Kurumlar çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime bunu Balıkesir'den duyurmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisansüstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinden aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordunun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylığın devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları için burada yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli, er, erbaş kadrolarına geçiş için müracaat edebilecekler. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek." bilgilerini verdi.

"HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da "Dövizli askerlik ile bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Dövizli askerlikteki kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı, böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

"ASKERLİK GÖREVİ BİR YÜK OLMAKTAN ÇIKIYOR"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek, işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına ayrıca kavuşacak."

Erdoğan, bu çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğuna ve nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarının milletle paylaşılacağına işaret ederek, yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkeye, millete, gençlere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını diledi.

"İSTİKAMETİ MİLLET OLMAYANIN BU ÜLKEYE VEREBİLECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin, siyasi partiler ve adaylar için milletin nezdinde adeta tartıya çıktıkları, kalibrelerini, vizyonlarını, projelerini ortaya koydukları birer imtihan vesilesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıklarını anlattıklarına hem de yapacakları yeni projelerini, yeni vizyonlarını ifade ettiklerine işaret eden Erdoğan, "Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak, projelerimizi onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Çünkü biz bu millete, bu ülkeye aşığız. Bunun için de şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla tamam demedik. Yeter demedik, yorulduk demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık." ifadesini kullandı.

Balıkesirlilerden seçimlerde destek isteyen Erdoğan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Biz bu şekilde gece gündüz çalışıp, koşturur, proje üretirken muhalefet ne yapıyor? Türkiye'nin herhangi bir meselesinde muhalefetin işe yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve alt yapısı olan herhangi bir teklifini duydunuz mu? Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin çözümü için muhalefetin ön ayak olduğunu, vizyonuyla, projesiyle, formülüyle herhangi bir derde derman olduğunu gördünüz veya işittiniz mi? Göremezsiniz, duyamazsınız. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'u ben bunlardan böyle aldım. CHP, yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Aramızdaki yaşlı anneler çok iyi bilir. O yağ kuyruklarını iyi bilirler. Reklamını yapmayayım ama Sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çıkmışlar çadırlara girip kuyruğa giriyorlar ya, Bay Kemal, onlar varlık kuyruğu, yokluk değil. Şimdi herkes girip oradan ben patatesimi, soğanımı, domatesimi, sivri biberimi nasıl alacağım diye onun şeyinde. Şimdi onun da çözümü hazır. Bu da hallolacak. Ama bizdeki muhalefet kendi içinde iç kavgalarıyla meşgul. Hangi göreve kim gelecek, hangi listede kim yer alacak, hangi ekip üste çıkacak, hangi klik etkili olacak, hangi hizip gelecek? Tüm vakitlerini bunlarla geçirir, tüm enerjilerini bu işlerde kullanırlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat'ta başlattıkları seçim kampanyası çerçevesinde Balıkesir'de 8'inci il mitingini yaptığını, bu sayıda ilçelerin hariç olduğunu söyledi.

Ankara'da ve İstabul'daki ilçe mitinglerine de devam ettiğini belirten Erdoğan, televizyon programları vasıtasıyla milletin evine de gittiklerini dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanında devlet işlerinden de asla taviz vermiyorum. Bir taraftan Soçi'ye gidiyorum, bir taraftan dışarıdan misafirlerim geliyor, onlarla beraber oluyorum. Hepsi bunların beraber. Seçimden sonra Külliye'de misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da siz benim milletimsiniz. Orası milletin evi. Beklerim. Toplantılar, kabuller, yabancı liderlerle telefon görüşmeleri, zirveler ve daha pek çok faaliyetler ülkemizin ve milletimizin meselelerini takip ediyoruz. En azından devlet işlerinin sorumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayısıyla daha çok zamana sahip diğer partilerin temsilcilerinin milletimizle kucaklaşmasına şahit oldunuz mu? İşte Türkiye'nin asıl meselesi budur. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir hedefi var. O da bir şekilde AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."

