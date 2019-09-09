Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanıyla 11 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

KILIÇDAROĞLU: BAŞKANLARIMIZ DA KATILACAKLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan’ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nce yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi’nin açılış törenine katıldı. Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan’ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

AA