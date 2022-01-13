Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bensiyon Pinto'nun oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bensiyon Pinto'nun oğluna taziye telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bensiyon Pinto'nun oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

13 Ocak 2022, Perşembe 19:45 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e de taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ANKARA (DHA)

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