Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili’nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

27 Mart 2021, Cumartesi 21:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği, Allah’ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi’nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın mesajında Duhan Suresi’nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin fotoğrafı da yer aldı.

AA

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