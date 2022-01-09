Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi ile ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
09 Ocak 2022, Pazar 20:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1480213022400409600