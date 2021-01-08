Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferinin 100. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferinin 100. yıl dönümü mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferinin 100. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birinci İnönü Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü" mesajı yayınladı.

08 Ocak 2021, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"İstiklal Mücadelemizde düzenli ordumuzun batı cephesinde Yunan ordusuyla yaptığı ilk muharebe olan Birinci İnönü Savaşı’nda kazandığımız zafer, tarihimize parlak başarı örneklerinden biri olarak geçmiştir. Birinci İnönü Zaferi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın nihai zaferle sonuçlanmasının da müjdecisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in ’Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı’nda yendi’ sözleriyle anlattığı zafer, milletimizin kararlılığını ve mücadele azmini artırmıştır. Aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Demek ki neymiş?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kadın bedeni obje değil ama sen hiç değilsin!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Atina’dan Türkiye’yi kuşatan hamleler
Hakan Çelik
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca duyurdu: Dört ilde corona virüs ile ilgili sevindiren gelişme