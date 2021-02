ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Seçim öncesinde ülkenizde yaşananlardan utanmıyor musunuz? Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler" dedi. Melih Bulu'yu istifaya çağıran çevreler için ise Erdoğan, "Melih Bey kimdir? İstifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Bizim iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi 'Rabia'mızdır. İkinci kırmızı çizgimiz inancımızı da bedenimizi oluşturan ailelerimizdir" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Kongrelerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. 2023 seçimlerinden sandıkları önce sizlere emanet edeceğiz. Kadınlarımızın sahip çıktığı sandıklarda yanlış, hata çıkmayacağına eminim. Kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyasetin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Kadınları siyasetin merkezine oturtmak için mücadele ediyoruz. Kadınların siyasete katılmaları konusunda önemli kararların altında AK Parti'nin imzası bulunuyor. Bu mücadelede pek çok engelle karılaştık. Hamdolsun kadınlarımızla birlikte tüm önyargıları aşarak bu noktaya geldik.

Siyasette kadınların gücü her geçen gün artıyor. Kalenin içten fethedileceği gerçeğini unutmadan, yılın her günü evlerine girecek kadınlara yaptığımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Kadın eli değen her şey gibi siyaset de güzelleşir.

Bunun için sizlere çok önemli görevler düşüyor. Her bir kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkenin geleceğini inşa ettiğini unutmamalı. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Yaradılış gereği hayatın yarısında erkek diğer yarısında kadın vardır. Bunun için kadınlarımızın haklarına sahip çıkmalarını istiyorum.

Kırmızı çizgi açıklaması

Geçmişin zaferlerini nasıl beraber yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Büyük başarılar ancak milletle birlikte verilen mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden, ırkından, mezhebinden dolayı ayrımcılığa uğrayamaz. Bizim iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi 'Rabia'mızdır. İkinci kırmızı çizgimiz inancımızı da bedenimizi oluşturan ailelerimizdir.

Yeni anayasa çalışmalarına Türkiye'nin ihtiyacı var.

Seçim kanunuyla ilgili neler yapabiliriz? Siyasi partiler yasasıyla ilgili neler yapabiliriz bunların üzerinde durma imkanı da bulduk.

Boğaziçi olaylarının oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok. Siyasilerin bu konudaki kışkırtmaları ve terör gruplarının tutumları açıktır. Daha önce benim yaptığı m rektör atamaları söz konusu. Bazı akademisyenler de bu işin içinde. Boğaziçi konusunda da önüme 9 tane aday geldi. Melih Beyi atadık. Melik Bey alanında başarılı bir arkadaş. Melih Bey kimdir? İstifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler. Osman Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor.

Siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz ona da hoş geldin demezler.

"Bir Gezi olayı daha çıkaramayacaklar"

ABD ne diyor 'Boğaziçi' olaylarını kınıyoruz. Seçim öncesinde ülkenizde yaşananlardan utanmıyor musunuz? Nasıl ırkçılık yaptığınızı dünyaya nasıl anlatacaksınız. Bir Gezi olayı daha çıkaramayacaklar.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil.

Çıkıp televizyonlarda konuşuyorlar. Bunların hepsi mikser. Boğaziçi'nde yavruları kullanmalarına izin vermeyeceğiz.

Macron öbür taraftan sesleniyor. Ya Macron sen önce şu sarı yelekliler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler, vatandaşların sokaklarda. Onu çözemiyorsun, sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda öyle bir sıkıntı yok. Şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırma niyetindeler.

Libya meselesi

Macron bu işi öğrenemedi. Türkiye Libya'da keyfinden orada bulunmuyor. Türkiye bir yere gidiyorsa, barış için gidiyor. Bizim amacımız Libya halkının huzurunu temin etmektir.





