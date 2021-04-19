Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a seçim tebriği

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borisov'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

19 Nisan 2021, Pazartesi 23:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar Partisi (GERB) Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Borisov'a tebriklerini iletti.

Bulgaristan'ın, Borisov liderliğinde ekonomik gelişimi ve istikrarı yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümet kurma sürecinin de en hayırlı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

AA

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