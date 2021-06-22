Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.

22 Haziran 2021, Salı 23:53 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, geçen pazar günü yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı seçilen Elmas ile telefonda görüştü.

Elmas'ı tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA

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