İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Burdur'u özlemişiz, Burdur da bizi özlemiş. Burdur, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın? Burdur, şehrine ve ülkene sahip çıkmaya hazır mısın? Burdur'a millet bahçesi yapacağız.

SALDA GÖLÜ KIYISINA MİLLET BAHÇESİ

Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.

"SALEBİ DÜNYAYA TANITTIK"

Sizin salebi dünyaya tanıttık. Külliye'ye gelenlere salep ikram ediyoruz.

"MİLLETİMİZİ ÜZENİ BİZ DE ÜZERİZ"

Milletimizi üzeni biz de üzeriz. Patlıcan, patates soğan da milletimizi üzdü; biz de anında tanzim satışlarını başlattık mı başlattık. Seçim sonrası bu mantık devam ederse 81 ilin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız. Milletimizi üzene biz tahammül edemeyiz.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN TERÖR KORİDORUNU YIKACAĞIZ"

Tüm oyunları birer birer bozduk. Şimdi yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu defa sınırlarımıza dayandılar. DEAŞ denen proje örgütü üzerimize saldılar. Biz bu örgütü tepeleyip geçince PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD vasıtasıyla bizi kuşatmaya çalıştılar. Zeytin Dalı ile bu zinciri de kırdık. Şu an itibarıyla bu mültecilerden 310 bin Suriyeliyi güvenli hale getirdiğimiz yerlere geri gönderdik. Asıl mesele Münbiç ve Fırat'ın doğusudur. Buraları temizledikten sonra milyonlarca Suriyelinin geri döneceğini biliyoruz. Buradan Burdur'dan bir kez daha tekrarlıyorum. Sınırlarımızın dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Bu terör koridorunu yıkacağız. Bu mücadeleyi gönül ister ki müttefiklerimizle birlikte verelim.

"S-400'LERDEN NEDEN VAZGEÇELİM?"

Kalkmışlar bize S-400 almaktan vazgeçin diyorlar. Neden vazgeçelim? Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Yunanistan'ın yıllardır S-300 füzeleri var ona neden bir şey söylemiyorsunuz? Siz kalkacaksınız 23 bin TIR teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, eee ben senden paramla isteyeceğim bana vermeyeceksin. Bu nasıl ittifak, bu nasıl NATO'da beraber olmak. Bunlar karşılanmazsa biz de adımları atarız, attık. Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ağır bir darbe vuracağız.