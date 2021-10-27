Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Devlet Başkanı'na resmi törenle karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Devlet Başkanı'na resmi törenle karşılama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çad Devlet Başkanı'na resmi törenle karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılıyor.

27 Ekim 2021, Çarşamba 16:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı vurgulanmıştı.


Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra "G5 Sahel" ve "Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu" dönem başkanlıklarını üstlenen Çad'daki, mevcut geçiş süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü de kaydedildi.


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