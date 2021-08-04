Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selin hemen ardından Rize'ye gittik ve oradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içinde TOKİ olarak Rize'de konutların sahiplerine teslim edeceğiz. Yoğun bir çalışma var.

ORMAN YANGINLARI

Yangında 8. gün, bütün şiddetiyle devam ediyor. Yangının bu şekilde devam edişi, otellerde kalanların tahliye edilmesini gerçekleştirdik. Denizden ve karadan çalışmaları gerçekleştirdik. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yangınlar yaşandı. Bunda siyasete yer olmamalı. Şu an 15 noktada yangın devam ediyor. Çalışmalar da sürüyor. Örneğin burada şu anda önemli iş insanlarından birkaçının sahibi olduğu termik santral var. Bu termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Uçak ve helikopterler söndürme çalışması yaptı. 3 bakanımız ayrıca ordalar. Söndürebilmek için aşırı rüzgar söz konusu olmasa kolay olacak.

Biz sadece bunlarla savaşmıyoruz. Muhalefet sizinle mücadele içinde. Burada neden uçak yok gibi bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor.

Devlet olarak bizim görevimiz birinci derecede tarım, orman, hayvancılık, yani bütün bu ormanların bakımı, ıslahı ve yangınlar olduğu zaman bu yangınların söndürülmesi birinci derecede bizim sorumluluğumuz. Ama yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu büyükşehir belediyelerinin. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da birinci derecede şehir merkezinde bu işin sorumlusudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derecede onun sorumluluğundadır. İzmir, Aydın, Denizli aynı şekilde sorumluluğundadır. Onlar burada acaba şu an ne yapıyorlar? Biz devlet olarak ormanda mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var, orman teşkilatımızda olan şehitlerimizdir. Arazöz diyoruz, arazöz noktasında devletin elindeki arazöz sayısı 637 adetti. 2021'de biz bu sayıyı 1078'e çıkardık. Su ikmal aracı 2002'de hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok ama 2021'de 2270 adet var.

Yanan ormanlara baktığımızda Kanada, Rusya çok fazla yangınlar var. İspanya'da 448 orman yangını çıkmış.

AFETZELERE DESTEKLER

Elazığ var onun öncesinde Van. Çok fazla deprem olayları ile karşı karşıya kaldık. Yıkılan yerleri adeta sıfırladık. Onların yerine TOKİ ile binalar konutlar yapıp sahiplerine verdik. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Bu da bir güven getiriyor. Şimdi bu güven bu yangın ortamında bile insanlar diyor ki 'biz başkanımıza güveniyoruz.' Biz pek çok hadisede bu olanları tecrübe ettik.

Afet bölgelerimizde çalışmaları çok hızlı sürdürebiliyoruz. Yangın söndürme faaliyetleri devam ederken, hasar tespit çalışmaları da başlıyor. Hemen diyoruz ki evini bul yerleş, kiranı vereceğiz. 50 bin TL'de evin içi için destek veriyoruz.

"TÜRKİYE'DE MUHALEFETİN TERÖRÜ ESİYOR"

Türk siyaseti muhalefetsiz bir siyasettir. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Amerika'da birçok yer yanar, Rusya'da yer yanar. böyle bir şey olmaz. Bizde maalesef bu yok. Bizde tam aksi. Elimizden geleni ardına koymadan yapmaya da devam edeceğiz.

Bakan arkadaşlarım afet bölgesinde yatıp kalkıyorlar. Biz dertliyiz, bizim bir derdimiz var. Bu yerler yanıyorsa bizim ciğerimiz de yanıyor. Dünyada ne olup bitiyorsa yakından takip ediyoruz. Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.

YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİASI

Bay Kemal'a vereceğim bir cümlelik cevap var. Kültür ve Turizm Bakanıma böyle bir yetki vermedim. Kendisi bu konuda dürüst ise bunu ispat etmek zorunda. Ne başbakanlığım döneminde verdim, ne de cumhurbaşkanlığım döneminde. Ormanlar yansın, buralara beton yığını binalar inşa edelim, haşa! Ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen bir insanım. Betona nasıl olur da sahip çıkarım. Böyle bir şey söz konusu değil.

Biz CHP'nin belediyelerinin olduğu yerlerde birçok yerleri yıktık Bay Kemal. Bu yıkılan yerlerden senin haberin yok mu; Kaçak yapılaşma, orman işgali. 19 yıl içinde ey CHP 5 milyon 400 bin ağaç diktik.

Yanan yerler kel mi kalacak? Hayır. Belli bir süre dolmadan dikim yapamıyorsunuz.

YANGINLARDA TERÖR İZİ

Tutuklananların ailesinde PKK ile bağlantısı olanlar var, önümüze geldi. Bütün polis teşkilatı incelemelerini yapıyor. Varsa üzerine üzerine gideceğiz. Ciğerimizi yakanların ciğerlerini yakacağız. Bütün buralarda bu kadar canlı yandı. Onu hiç değerlendirmeyecek miyiz? Bütün arı kovanlarımız yandı gitti. Arıdır bırak gitsin mi diyeceğiz. Ormanlarımıza alçakça saldırıları yakından takip ediyoruz. Marmaris'te ciğerlerimizi yakanların ciğerlerini sökmek boynumuzun borcu. Sürmekte olan soruşturlamarın neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YENİ MODEL

Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır. Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var.

SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU

Ne diyor? 'Bir helikopter gördüysem namerdim' diyor, hiç şüphen olmasın öylesin zaten. Sen bunları konuşurken arkandan uçak geçiyor. Sadece gece saatlerinde uçak ve helikopter çalışamıyor. Uçakların öyle bir özelliği var ki 10 saniyede depoyu dolduruyor ondan sonra gereken yere boşaltıyor. Bu yangın tarihimizde olmuş bir şey değil. 8. gündeyiz, ABD'de 2 ay süren yangınlar var. Bugün örneğin termik santral yangını ile karşı karşıyayız. Umarız sirayet etmeden atlatırız.

THK HAKKINDA İDDİALAR

Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette. 2019 yılında anlaşma sağlanamadı zira uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış. Tekniş şartlara uymuyor. Bu yıl THK ihaleye katılır inşallah. Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, 'Onu da göndereceğim' dedi.

"RAHATIZ OLUYORLARSA GÜÇLÜYÜZ"

Bu kadar rahatız oluyorsa birileri demek güçlüyüz. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı Türkiye savunma sanayinde çok farklı bir yere geldi. Daha başbakan olmamıştım, seçim kazanmıştık. Oğul Bush ABD'de iş başındaydı. Amerika ziyaretinde kendisine 'Biz ortağız ama bize terörle mücadelede bir İHA bile vermiyorsunuz.' dedim. O zamanki Dışişleri Bakanını çağırdı. Dedi ki 'Niye?' Dedi ki '48 saat içinde İHA'lardan Türkiye'ye vereceksiniz.' Bize geçici bir süre de olsa İHA'lardan verdiler. Bu bize daha sonra BAYKAR'ın Türkiye'de İHA'yı yapmasını getirdi. BAYKAR ardından SİHA'yı yaptı. 3 hamle ile de dünyada en üst segmentte olanlarla yarışır hale geldiler. Yakında onu göreceğiz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Ne olacak hastag atacakmış da, ne yaparsanız yapın. Biz burada dimdik ayaktayız. Güvendikleri dağlara da kar yağdı. Birçok sanatçı 'ben katılmıyorum' dedi. Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var.

KIBRIS ZİYARETİ

Malum ülkeler, kuruluşlar biz mesajı verince tehditlere başladı.Cenevre'de Sayın Ersin Bey dik durdu. Bir 50 yıl daha bekleyemeyiz. Bugün hala Kıbrıs'ı oyalıyorlar. Şu an hala Kıbrıs'ı tanıyan sadece biz varız. Sonbahar gibi uluslararası bir toplantı düşünüyoruz. Gündem ağırlıklı olarak Kapalı Maraş olacak.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Kontrollü normalleşme sürecinde vakalarda bir artış var. Virüsün yeni varyantları tüm dünya için tehdit. Aşılamada geldiğimiz nokta olarak iyi bir noktadayız. Toplam aşılama sayımız 75 milyonu bulmuş vaziyette. Buradan tüm vatandaşlarımı bir kez daha kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olmaya davet ediyorum. Ben aşıda zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu onunla ilgili bir çalışma yapacaktır. Bu işi gönüllülük esası ile işletmenin neticesi daha iyi olacaktır. Temizlik, maske ve mesafe kuralına tavizsiz bir şekilde uyalım. Şu anda Biontech konusunda da bir sıkıntımız yok. TURKOVAC'ın Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Haziran'da Faz-3 çalışmalarına geçildi. 3 hastanemizde Faz-3 çalışmasının ilk aşaması tamamlandı. Aşımızın seri üretime yönelik çalışmaları eş zamanlı olarak sürüyor. En kısa sürede aşımız için acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz.