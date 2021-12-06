Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Caparov'a doğum günü telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 53'üncü yaş gününü kutlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk; Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.
06 Aralık 2021, Pazartesi 23:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanın Caparov'u ve Kırgız halkını bir kez daha canı gönülden tebrik ettiğini belirtti.
ANKARA (DHA)