Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanın Caparov'u ve Kırgız halkını bir kez daha canı gönülden tebrik ettiğini belirtti.

ANKARA (DHA)