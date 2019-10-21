Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti