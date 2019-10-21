Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti

21 Ekim 2019, Pazartesi 22:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’ye bir tebrik mesajı göndermiştir” denildi.

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ANKARA (DHA)

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