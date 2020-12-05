Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de dondurmacıya uğrayıp, dondurma aldı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

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Konutuna geçti

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma aldı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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