Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 19:02 Son Güncelleme:
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Suç duyurusu dilekçesinde, 14 Ocak 2022 tarihinde Tele 1 kanalında gerçekleşen programda CHP'li Özkoç ve Erdoğdu tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.

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