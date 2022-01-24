Suç duyurusu dilekçesinde, 14 Ocak 2022 tarihinde Tele 1 kanalında gerçekleşen programda CHP'li Özkoç ve Erdoğdu tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı belirtildi.



