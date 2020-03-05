TBMM’de dün gergin bir gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup konuşması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan’a cevap vermek maksadıyla kürsüye çıkan Özkoç, açıkça Cumhurbaşkanı’nın ismini vererek hakarette bulundu. Özkoç, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ifadelerini tekrar tekrar kullandı. Basın toplantısı sonrası Meclis Genel Kurulu’nda CHP’nin Suriye politikasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi görüşülürken, kürsüye CHP’li Özkoç çıkınca salonda tansiyon yükseldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yürüyerek eli havada tepki gösterdi. AK Parti grubundan kürsüye yürüyenlerin sayısı artınca CHP milletvekilleri de kürsünün etrafında toplandı.





Yerde tekmeler

Hızla yumruklaşmalar başladı. Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç’in oturuma ara vermesi gerilimi yatıştırmadı. Stenograflara ayrılan bölümün duvarından atlayan milletvekilleri Özkoç’a ulaştı. Özkoç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız’ın yumruklarıyla yere düştü. Özkoç’u yerde tekmelemeye devam eden Yıldız’a CHP’liler müdahale etti. Bu sırada salonun farklı yerlerinde AK Partililer ile CHP’liler arasında yumruklu tekmeli kavga devam etti. Orta alanda CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal tarafından boğazı sıkılınca yüzü morardı. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da CHP’li vekillerin darbelerine maruz kaldı.









Havadan atladı

CHP’liler Özkoç’u arka sıraya götürürken, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de sıraların üstünden fırlayarak ona ulaşmaya çalıştı. Masanın üstünden atlamaya çalışan bir AK Parti milletvekilini de CHP’liler düşürüp yerde darp ettiler. Erkek milletvekilleri ön saflarda kavga ederken CHP’li kadın milletvekilleri de arka sırada Engin Özkoç’u korumaya çalıştı. Kavga yarım saati aşkın sürdü.









Kadın milletvekilleri de kavgaya karıştı

Grupların ayrılmasının ardından CHP sıralarına doğru yürüyen AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın karşısına CHP’li kadın milletvekili grubu çıktı. Kadınların omzundan itmesiyle Fırat yere düşünce arkadan gelen CHP milletvekillerinin tekme ve yumruklarına hedef oldu. Bazı parti yöneticileri ve idare amirlerinin çabalarıyla gruplar ayrıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, masanın üstüne çıkarak partilileri yatıştırmaya çalıştı.









Altay ve Zengin'den sağduyu mesajları

Özkoç’un yerine Genel Kurul nöbetini CHP Grup Başkanvekili Engin Altay devraldı. Oturum yeniden devam ederken CHP’li Altay ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sağduyu mesajları verdi.

Altay, “İdlib’de askerlerimiz savaşırken bizim burada böyle görüntü vermemiz kimseye fayda getirmez. Bazen ağızlarımızdan yakışık almayan sözler çıkabiliyor. Bir arka kapı diplomasisiyle bunları düzeltmek mümkündür” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Türkiye’nin şu anda tarihin en zor günlerinden geçtiğini belirterek, “Usul, edep dahilinde herkes ağzından çıkan laflara dikkat etmelidir” diye konuştu.





Özkoç'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Açıklamada, Başsavcılıkça yapılan olağan internet taramasında Engin Özkoç’un yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı için ‘Haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur’ şeklinde paylaşımda bulunduğunun, paylaşımın video eklentisinde TBMM’de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada “Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.





Erdoğan dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk" dedi.







