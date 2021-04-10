Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçi için sevindiren haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 Milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak.
10 Nisan 2021, Cumartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde yaşanan sorunlar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin bir kısmı elinde kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltik satın alınacak. Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
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