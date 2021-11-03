Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracılığıyla Twitter'da kendisi hakkında 'ölmüş' etiketi altında yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 14:34 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede "Anılan paylaşımlar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçu , anılan paylaşımlar ile anılan paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur" denildi.

Milliyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denildi.

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