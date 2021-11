Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Bu platformlar milletimizin sesinin en üst düzeyde duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı buradadır.

Karanlık cinayetlerden cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerine kadar nice engelle, kumpasla boğuştuk. Anayasayı hiçe sayarak Meclis'te cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler. Biz de çareyi milletimize gitmekte bulduk. Vesayetin sandıkta uğradığı ağır yenilginin ardından hem cumhurbaşkanını seçtik hem güç tazeledik. 2009 Mart 2009 mahalli seçimlerinde 'Her Şey Türkiye İçin' şiarıyla yüzde 34'lük oy oranına ulaşarak belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik. 2011'de seçimlerde Türkiye Hazır Hedef 2023 diyerek milletimizin huzuruna çıktık ve yüzde 49.8'lik bir oy oranına ulaştık. 2013 Mayıs'ının hemen ardından ülkemizde ardı ardına başlayan ve kesintisiz süren bir dizi hadiseye şahit olduk. Gezi olayları ile işaret fişeği atılan girişimlere karşı milletimizle beraber ikinci bir milli mücadele yürüttük. 2014 mahalli idareler seçimlerini yüzde 43'lük oy oranı elde ederek tamamladık. Aynı yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 oy oranı ile kazandık. FETÖ'nün demokrasimizi yıkmaya yönelik 17/25 Aralık darbe girişiminden, PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz zamana kadar ardı ardına iki seçim yaşadık. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerini attığımız anayasa değişikliği halk oylamasını gerçekleştirdik. Tarihimizde ilk defa milli irade eliyle yönetim sistemimizi değiştirdik.

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. İttifaklarda da yüzde 50'nin altına düşmedik. Şu anda muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti, dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı yeniden kazanarak hem de Meclis'te çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim... Haziran 2023... 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi. Her seçim hayatidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi.

Ülkemizin son 8 yılındaki hiç bir gelişme kendi Tabi mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde senaryo vardır. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan bir partidir. Yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik. 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, gönlünü kazanacağız. Yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz. Şurada 1.5 yıl kaldı, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla doldurulacaklardır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip de bozmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız.