Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dün itibariyle vefat sayısı 1 milyon 819 bin'di. Böyle bir yıl yaşadık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi. Bunun serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon. Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme söz konusu var. Aşılarla ilgili vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak bunu söylüyorum bu vaka sayılarını daha da düşürecek. Çalışmalarımız devam etmektedir.

Almanya ile ortak aşı

Almanya ile yaptığımız görüşmede ortak üretim meselesi söz konusu. TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Buradan da olumlu gelişmeler var. Rusya ile yaptığımız çalışmalar var. Ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var.

Atacağımız adımlar, aldığımız şu tedbirlerle... Bugün de bu tedbirleri yaşıyoruz. Sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Yarın pazar bu devam ediyor. Her akşam 21.00'den itibaren bu yasak pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Fakat bar, pavyon, balo şu bu vs... Dün boğazda bir yatta bu tür şeyler oldu. Bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Afedersiniz bu yasakları zevkimiz keyfimiz için istemiyoruz. Bilim Kurulu tespitleriyle bu adımları atıyoruz.

BionTech ile TÜBİTAK başkanımız Uğur Bey ile görüşüyor. Takvim belli olacak, adımlar atılacak. Diğer konuda ise Sağlık Bakanımız açıklamalar yapıyor. 14 gün 14 gün şeklinde filan daha çok bu süreç devam ediyor. Bu süreç bazen yerine göre de değişiklik arz edebiliyor. 7 gün de olabiliyor ama doktorlarımızın tavsiyesi 14 gündür. Başka ilaçlar da tavsiye ediliyor. Bu ilaçlarla süreçler daha da hızlanacaktır.

CHP'li Sağlar'ın türban açıklaması

Bu zat bu çağda yaşamıyor. Geride kaldı. CHP'nin faşizan anlayışının bir yansıması. Daha bunlar çok şeyler görecekler. Hangi kurumdan mezun olduğunuz zaman nerelere gireceğiniz bellidir.

Daha çok mesafeler alacağız ama sen çağın dışında kaldı. CHP'nin nereden nereye geldiği çok açık ortada.



