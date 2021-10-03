Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

03 Ekim 2021, Pazar 21:18 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.

AA

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